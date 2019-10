Sampdoria, Ferrero: “Totti mi ha detto che Ranieri è una bella Ferrari”

Tapiro d’Oro per Massimo Ferrero. A causa della partenza disastrosa della Sampdoria in campionato, il presidente blucerchiato ha ottenuto il famoso “premio” da parte di Striscia la Notizia. “Una sola vittoria? Pensa se non vincevamo nemmeno quella, sarebbe stato peggio – parola di Ferrero – Sono molto dispiaciuto per Di Francesco, però non so cosa gli sia capitato. Non aveva certezze. I consigli di Totti e Cassano? Questa cosa di Cassano non la so, mentre Totti mi ha detto che Ranieri era una bella Ferrari, quella che ci voleva qui”.