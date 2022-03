Sampdoria, Ferrari: “La Roma rappresenta la personalità di Mourinho”

Il difensore blucerchiato ha parlato anche del match con i giallorossi dopo la sosta: "Combatteranno su ogni pallone, ma lo faremo anche noi"

Il difensore della Sampdoria Alex Ferrari si è raccontato in una lunga intervista. A 'TMW' il centrale nato nel 1994 ha parlato del suo rapporto con la città di Genova e i colori blucerchiati, il legame con gli allenatori e ovviamente della prossima sfida con la Roma al rientro dalla sosta: "La pausa è una ricarica mentale. Poi magari chi è fuori forma può recuperare la giusta condizione. Sotto quell'aspetto può essere un grande aiuto. La Roma è in un buon momento dopo la vittoria nel derby. Sono una squadra che rappresenta la personalità del suo allenatore. Arriveranno a Genova per combattere su ogni pallone e noi faremo lo stesso".