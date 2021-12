Sampdoria, Falcone: “Abbiamo meritato il pareggio”

Il portiere blucerchiato: "Oggi ero teso, un’emozione giocare nella mia città con tanti parenti e amici a vedermi"

"Con il Torino, in Coppa Italia, ho rotto il ghiaccio, per me era la prima stagionale e non mi capitava da tanto di giocare con i tifosi. - dice in mixed zone Wladimiro Falcone, portiere della Sampdoria, al termine della gara contro la Roma - Oggi ero teso, un’emozione giocare nella mia città con tanti parenti e amici a vedermi. Abbiamo preso un grandissimo punto, contro una grande squadra e in un grande stadio. La dedica va al presidente Ferrero: gli siamo vicini. L’intervento migliore? La doppia parata su Zaniolo e Felix. La traiettoria era insidiosa, il pallone si muoveva e non ho respinto subito come volevo. Poi è finito sui piedi di Felix, ma io ho cercato di chiudergli la porta e ci sono riuscito. Quando abbiamo preso gol non mi sono scoraggiato, ero fiducioso: secondo me l’abbiamo pareggiata meritatamente. Ora un po’ di stacco, questo risultato ci permette di goderci appieno queste feste e qualche giorno di vacanza".