Sampdoria, doppia seduta agli ordini di Ranieri. Individuale per Colley. Si rivede Ekdal

Dopo il cambio della guardia in panchina, prosegue l’avvicinamento della Sampdoria di Ranieri verso la sfida del cuore di domenica contro la Roma di Fonseca. Come comunica lo stesso club blucerchiato sul proprio sito ufficiale, è stato un mercoledì caratterizzato da una doppia seduta nel centro sportivo di Bogliasco. In mattinata i calciatori sono stati suddivisi in gruppi, con lavori di sviluppo della forza in palestra e trasformazione tecnica. La sessione pomeridiana, andata in scena sul campo 1 del “Mugnaini”, ha previsto invece riscaldamento e un mini torneo a squadre con partite ‘5 contro 5’ in spazi ridotti. Aggregati i portieri della Primavera Lorenzo Avogadri e Matteo Raspa.

NAZIONALI – Anche il tecnico di Testaccio dovrà fare i conti con alcuni reduci dalla pausa delle nazionali. Chabot ha svolto un lavoro rigenerativo individuale al pari di Omar Colley, impiegato in piscina. Albin Ekdal, ultimo dei nazionali di rientro, si è rivisto al Poggio nel secondo pomeriggio. Seppur con programmi differenziati sia Karol Linetty (al primo test con la palla) sia Morten Thorsby (già nella fase di perfezionamento della condizione) hanno proseguito i rispettivi percorsi di recupero. Terapie e fisioterapia per Andrea Seculin. Domani, giovedì, tutti in campo nel pomeriggio.