Sampdoria, Djuricic: “Roma diversa senza Dybala, ma non è ridimensionata”

Il giocatore blucerchiato non sottovaluta i giallorossi nonostante l'assenza dell'argentino: "Ha tanti elementi forti, per ogni gara è una finale"

La Roma affronta stasera il Betis in un vero e proprio crocevia di questa stagione e in un momento a dir poco impegnativa per partite ravvicinate e infortuni. Lunedì i giallorossi saranno infatti attesi da un'altra trasferta, a 'Marassi' contro la Samp, una squadra in grande difficoltà che ha appena cambiato allenatore, scegliendo Dejan Stankovic. Il connazionale Filip Djuricic ha parlato del periodo dei blucerchiati e dei giallorossi: