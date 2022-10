Sampdoria, contro la Roma ballottaggio tra Vieira e Villar

Ronaldo Vieira o Gonzalo Villar assieme a Tomas Rincon in mezzo al campo nel 4-4-2 di Dejan Stankovic per Sampdoria–Roma? La scelta del tecnico blucerchiato sembra sia ricaduta sull’ex giallorosso che ha parzialmente convinto contro il Bologna. La staffetta con Vieira non è comunque da escludere, come riporta sampnews24.com.