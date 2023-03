Sampdoria, allenamento tra campo e palestra: Stankovic ritrova Lammers

L'attaccante ex Empoli e Atalanta torna a lavorare con il gruppo in vista della trasferta all'Olimpico di domenica

La Sampdoria continua la preparazione del match contro la Roma al rientro dalla pausa (2 aprile alle 18). Seduta iniziata in palestra per poi passare al lavoro sul campo con Stankovic che riabbraccia Paoletti ma soprattutto Sam Lammers. Ancora assenti i nazionali (Djuricic, Ilkhan, Léris, Sabiri, Rincón, Turk, Zanoli). Differenziato per Conti e De Luca mentre Audero e Pussetto proseguono con i propri percorsi riabilitativi. Domani prevista una seduta d'allenamento pomeridiana.