Sampdoria, allenamento basato su partitelle a campo ridotto

Giampaolo è privo dei sette giocatori convocati in nazionale

Seduta mattutina basata su partitelle a campo ridotto per la Sampdoria di mister Giampaolo, priva dei sette giocatori convocati in nazionale. Lavoro individuale programmato per Conti, specifico in piscina per Giovinco, proseguono i rispettivi percorsi di recupero Damsgaard e Gabbiadini. Domani, riporta sampdoria.it, altro allenamento mattutino.