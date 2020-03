Sampdoria al lavoro agli ordini di Ranieri: differenziato per Tonelli

In attesa di capire come verrà ristrutturato il calendario della Serie A dopo i rinvii dei match a causa del Coronavirus, la Sampdoria continua ad allenarsi agli ordini di Claudio Ranieri. Il prossimo impegno, che sia l’8 o il 15 marzo, sarà con la Roma e come scrive il sito del club blucerchiato, la squadra ha svolto prima esercizi di attivazione, poi lavoro per lo sviluppo della forza e partitelle con temi tattici. Individuale sul campo per Edgar Barreto e Karol Linetty; differenziato in palestra per Lorenzo Tonelli; iter di recupero post-intervento per Alex Ferrari. Domani, mercoledì, i blucerchiati saranno sottoposti ad un’altra seduta mattutina.