Samp-Roma, Pellegrini ammonito per perdita di tempo: salterà la Salernitana

Il capitano giallorosso salterà la partita contro i campani

Lorenzo Pellegrini non ci sarà domenica contro la Salernitana. Il capitano giallorosso era diffidato, ha preso il cartellino giallo al 93' per perdita di tempo mentre usciva dal terreno di gioco. Salterà la sfida contro i campani alle ore 18 allo stadio Olimpico. Mentre tornerà a disposizione per la delicata sfida contro il Napoli al "Maradona". La Roma giovedì sarà di scena in Norvegia contro il Bodo/Glimt per l'andata dei quarti di finale di Conference League.