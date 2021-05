Samp-Roma, Jankto: “Un onore batterli”. Audero: “Ho studiato i rigori di Dzeko”

L'autore del gol: "Questa vittoria è un regalo per i nostri tifosi che non sono allo stadio"

"Innanzitutto complimenti a tutta la squadra, questa vittoria è un regalo per i nostri tifosi che non sono allo stadio. Quando vinciamo con le big come Roma e Inter è un onore. Se faccio gol è più bello di quando dipingo. Come hobby dipingo, ma è ovvio che il calcio è al primo posto e sono felice di poter aiutare così la squadra. Ho superato il mio record quindi sono contento, ci mancano 4 partite e dobbiamo lottare come oggi, con l'aggressività e la mentalità giusta".

La tua crescita è andata in modo parallelo a quella della tua squadra. Cosa vi è servito nella testa per non mollare mai? Noi ci siamo messi come obiettivo i 52 punti, che però sono in secondo piano. Affrontiamo le partite una alla volta, ogni gara ha il suo percorso, cerchiamo di affrontare con quell'aggressività che ci ha contraddistinto. La scorsa stagione è stata travagliata, fa piacere sapere che abbiamo già superato i punti fatti l'anno passato. Ci prendiamo quanto di buono fatto oggi e in questa stagione.