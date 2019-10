Samp-Roma, il web blucerchiato: “Giallorossi decimati e in difficoltà. Sor Claudio, fai il miracolo”

Nuvole, pioggia e nuove speranze. La domenica del Marassi saluta l’inizio dell’era Ranieri, provando a trasformare l’allerta meteo in un abbraccio da tre punti: “È il momento perfetto per incontrare la Roma. Noi abbiamo cambiato l’allenatore, loro sono in difficoltà per le assenze”. Il web blucerchiato trattiene il respiro, cercando di allontanare le paure dietro all’austera figura del tecnico di San Saba: “Il suo deve essere un vero e proprio miracolo”.

L’apoteosi delle emozioni, che mescola la passione alle necessità in un incrocio di testa e cuore: “Probabilmente vivrà sentimenti contrastanti, ma il mister è un professionista esemplare”. Seppellire il passato, anche se solo per novanta minuti, significa vivere il presente con la voglia di guardare al futuro: “Oggi inizia il nostro campionato. Se riusciamo ad approfittare del momento difficile che sta vivendo la Roma, possono arrivare tre punti vitali”.

Si parla poco di tecnica e tattica, la maggior parte delle discussioni tra forum e social sono concentrate su grinta e atteggiamento: “Per i ragazzi è ora di tirare fuori gli attributi e dimostrare di essere da Sampdoria. In questo senso il ” Sor Claudio” è una garanzia, con la sua grinta saprà farli correre”.