Samp, Caputo: “La Roma è una grande squadra, ma possiamo farle male”

Francesco Caputo ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX. Tra gli argomenti trattati dall’attaccante della Sampdoria anche il match contro la Roma in programma il 3 aprile alle 18 in Liguria. Ecco le sue dichiarazioni: “La Roma è una grande squadra, ha vinto il derby, però in casa possiamo farle male e faremo di tutto per prendere altri punti-salvezza”. Poi arriva il commento sulla mancata qualificazione al Mondiale dell'Italia: “Dispiace tanto, è una sconfitta per tutti gli italiani. Conosco tanti ragazzi, non è facile per loro pochi mesi dopo l’Europeo vinto, è dura da digerire ma dai momenti bui bisogna ripartire e ricostruire con entusiasmo, le basi ci sono. Non pensavo al Mondiale, l’obiettivo è fare bene con la Samp, poi è il campo che parla: le scelte le fa Mancini e io lo ringrazierò sempre per la chance che mi ha dato convocandomi, è stato un onore”.