Salvatore Esposito e Cancellieri in coro: “Il nostro esempio è De Rossi”

Salvatore Esposito, centrocampista della SPAL, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale a Coverciano rispondendo ad una domanda su quali sono i giocatori a cui si ispira. Seguito riportiamo le sue parole: "Nei primi due giorni ho visto Jorginho che è un giocatore formidabile, così come Cristante e gli altri centrocampisti. Per me stare qui è motivo di orgoglio, voglio imparare da questi giocatori qui. Se mi ispiro a Jorginho o Cristante? Paragonarmi a uno di questi due è una follia, non mi permetterei mai. Forse per caratteristiche somiglio più a Jorginho, ma il giocatore a cui mi sono sempre ispirato è Daniele De Rossi". Anche Matteo Cancellieri, ex primavera della Roma, ha elogiato l'ex numero 16 giallorosso: "De Rossi? Ho sempre preso lui come esempio, mi diede la maglia quando ero raccattapalle e averlo qui per noi giovani è sicuramente un punto di riferimento. Un giocatore come lui, al di là del ruolo, può darci tanto".