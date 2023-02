Salisburgo, vittoria anche in campionato. Jaissle ne cambia 6 rispetto alla Roma

Non si ferma il Salisburgo di Matthias Jaissle. Dopo il successo in Europa League contro la Roma di giovedì scorso, la formazione austriaca ha vinto 3-1 sul campo del WSG Tirol. Decisivi l'autogol di Schulz nel primo tempo, e i gol di Sesko e Konate nella ripresa. A nulla è servito per i padroni di casa il gol nel finale di Tomic. Tanti i cambi di formazione per Jaissle che ha cambiato 6 giocatori rispetto all'undici titolare sceso in campo giovedì contro i giallorossi di Mourinho.