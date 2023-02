Salisburgo, Seiwald: “Con la Roma sarà una lotta. Non giocheranno solo in difesa”

Il centrocampista degli austriaci: "Ci aspettiamo una squadra che non si rintani ma che faccia anche pressing offensivo"

La Roma si prepara alla prima partita europea del 2023, il playoff di Europa League contro il Salisburgo. Un match complicato contro una squadra importante, tra le 'retrocesse' dalla Champions League nel girone del Milan. Gli austriaci sono tra le squadre che hanno prodotto più talenti negli ultimi anni e già hanno in serbo i prossimi Haaland e Adeyemi. Tra questi può esserci Nicolas Seiwald, centrocampista classe 2001 diventato già vice-capitano. Il mediano austriaco, che ha già collezionato 14 presenze in Champions League, ha rilasciato un'intervista a 'salzburg24.at', parlando anche della partita con la Roma:

Come te la aspetti? "Ci aspettiamo che giochino con una difesa a tre. Hanno nelle loro fila giocatori top e non per niente si sono qualificati in Europa League. Sarà una lotta dura, questo è certo".

La presenza di Mourinho rende tutto il duello ancora più speciale? "Ovviamente hanno un allenatore fuoriclasse come Mourinho. Ma durante la partita non mi interessa, comunque non c'è contatto con lui. Anche se molti credono che giocheranno in maniera difensiva, noi non crediamo che si metteranno nelle retrovie ad aspettarci, ma pensiamo che facciano anche del pressing offensivo".

Tu hai fatto già 14 partite in Champions. "È una partita internazionale, la prossima partita clou per la mia carriera. Siamo difficili da battere in casa. Siamo abituati al campo e i tifosi ci danno una carica in più, sarà sicuramente di nuovo qualcosa di speciale".

A differenza del campionato, lo stadio sarà completamente pieno per la partita con la Roma. Come mai? "Sì, le ultime due partite lo stadio non era così pieno. Ma anche perché il calcio d'inizio era molto tardi e la partita è stata trasmessa in tv. E nel fine settimana si è aggiunto il freddo. Per fortuna sarà di nuovo pieno contro la Roma".