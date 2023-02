Salisburgo-Roma, le pagelle dei quotidiani: Cristante il migliore. Male Matic

Voti ottimi per i difensori. Passo indietro per Matic e Dybala. Pellegrini ancora lontano dalle prestazioni dell'anno scorso

La Roma esce sconfitta dall'Austria nonostante una buona gara. Voti ottimi per i difensori. Il migliore in campo è Cristante che colpisce anche un palo nella ripresa. Passo indietro per Matic e Dybala. Pellegrini ancora lontano dalle prestazioni dell'anno scorso.