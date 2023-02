Salisburgo-Roma, le formazioni ufficiali di Jaissle e Mourinho

Lo Special One sceglie l'11 titolare. Nessun cambio di formazione rispetto alla squadra che è scesa in campo contro il Lecce

Manca sempre meno al ritorno in campo della Roma in Europa League. Alle 18:45 i giallorossi saranno in scena alla Red Bull Arena contro il Salisburgo per l'andata dei playoff. Nessun cambio di formazione per Mourinho rispetto alla squadra che è scesa in campo contro il Lecce. Zalewski giocherà sulla destra con El Shaarawy sulla sinistra. Davanti Dybala e Abraham.