Salisburgo-Roma, infortunio per Dybala: costretto al cambio. Le sue condizioni

Le condizioni della Joya verranno valutate nelle prossime ore e lo Special One saprà se può averlo a disposizione per il match di domenica

Paulo Dybala è uscito alla fine del primo tempo nel match contro il Salisburgo. L'argentino è in panchina con una vistosa fasciatura e del ghiaccio al flessore della coscia sinistra. Mourinho ha deciso di non rischiare il numero 21 e ad inizio della ripresa è entrato Celik. Le condizioni della Joya verranno valutate nelle prossime ore e lo Special One saprà se può averlo a disposizione per il match di domenica contro il Verona. La sfida di ritorno con gli austriaci è in programma prossima settimana alle ore 21.