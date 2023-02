Salisburgo, Jaissle: “La Roma deve recuperare il risultato. Saremo coraggiosi”

Jaissle, tecnico del Salisburgo, ha parlato in conferenza stamopa alla vigilia del match contro la Roma: "Domani possiamo aspettarci che la Roma faccia meglio della scorsa settimana, ha un risultato da recuperare. Vogliamo essere coraggiosi e audaci. Fernando? Ovviamente ci dispiace per la sua assenza perché è un giocatore che fa la differenza. Ma non ci lamentiamo e ci affidiamo alla nostra rosa ampia e ben fornita. Per quanto riguarda chi lo sostituirà non mi sbilancio ancora". Con Jaissle anche il portiere Kohn ha parlato di Dybala, Abraham e Pellegrini: "Vogliamo misurarci con i migliori. Ci stiamo preparando al fatto che ci saranno fin dall'inizio. Abbiamo il potenziale per crescere".