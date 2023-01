Salisburgo, Capaldo: “Contro la Roma le due partite più importanti della stagione”

Le parole del centrocampista argentino: "Per me l'attesa è enorme dopo essere stato fuori per così tanto tempo"

Nicolas Capaldo, centrocampista argentino in forza al Salisburgo, ha rilasciato un'intervista al quotidiano tedesco Kicker. Tra gli argomenti trattati, oltre all'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal campo per molto tempo, ache la prossima sfida europea contro la Roma di José Mourinho: "Per me l'attesa è enorme dopo aver saltato le ultime tre partite di Champions League ed essere stato fuori per così tanto tempo". Questo il primo pensiero di Capaldo che poi conclude parlando dell'importanza del doppio confronto con i giallorossi: "Ora si tratta di arrivarci in perfette condizioni, perché in verità queste due partite sono, per ora, le due più importanti del resto della stagione".