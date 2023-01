Salisburgo, arriva Gloukh giovane talento israeliano

C'è un nuovo acquisto per il Salisburgo, prossimo avversario della Roma in Europa League. Si tratta di Oscar Gloukh, talento israeliano del Maccabi Tel Aviv. Il club austriaco ha battuto la concorrenza del Barcellona e ha pagato circa sette milioni per ingaggiare il trequartista classe 2004, autore di sei reti e otto assist in 23 presenze stagionali. Gloukh ha firmato fino al 30 giugno 2027.