Salernitana, un mese di stop per Bradaric: sarà out contro la Roma

L'esterno granata ha riportato uno stiramento muscolare e contro i giallorossi non ci sarà

Domagoj Bradarić, esterno della Salernitana, non giocherà per la prima sfida di campionato in trasferta contro la Roma. Secondo quanto riportato da tuttosalernitana.com, il giocatore ha subito un infortunio più serio del previsto (stiramento muscolare) e salterà le prime gare della prossima stagione tornando a disposizione più o meno a metà settembre. L'ex Lille è un nuovo acquisto dei granata e avrebbe sicuramente fatto il titolare nel match contro la Roma di José Mourinho.