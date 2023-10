Salernitana, ufficiale l’esonero di Paulo Sousa: squadra affidata a Filippo Inzaghi

La Salernitana con una nota sul proprio sito, ha comunicato ufficialmente l'esonero di Paulo Sousa. Decisiva per la panchina del tecnico portoghese l'ultima sconfitta esterna con il Monza per 3-0 ma non solo visti gli appena 3 punti conquistato nelle prime 8 giornate di campionato (uno ottenuto all'Olimpico contro la Roma). La Salernitana inoltre informa che la guida tecnica della squadra sarà affidata a Filippo Inzaghi.