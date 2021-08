Salernitana, Strandberg espulso contro il Bologna: salterà la Roma

Il giocatore dei campani ha ricevuto il cartellino rosso nel primo tempo

Per l'esordio casalingo in Serie A contro la Roma, la Salernitana dovrà rinunciare a Stefan Strandberg. Il difensore norvegese è stato espulso nel primo tempo del match con il Bologna e sarà quindi squalificato dal giudice sportivo. Una perdita importante per Castori, che dovrà trovare un'alternativa valida da affiancare all'ex giallorosso Gyomber.