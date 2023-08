Salernitana, Sousa: “La Roma con un colpo in avanti può puntare allo scudetto”

Vigilia di campionato per la Roma. I ragazzi di Mourinho domani affronteranno la Salernitana alle ore 18.30. José parlerà in conferenza stampa alle ore 15, mentre ha già risposto alle domande dei cronisti Paulo Sousa. Queste le parole del tecnico dei campani: "Io sono molto felice del mio gruppo e su questa base voglio affrontare al meglio un avversario di livello come la Roma. A mio avviso, con un innesto importante davanti, possono competere per lo scudetto. Hanno uno stadio sempre pieno e un grande allenatore. La Salernitana deve avere gioia di giocare in un ambiente straordinario, in uno stadio bellissimo e contro giocatori di alto livello".