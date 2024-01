Salernitana-Roma, settore ospiti a rischio chiusura: si attende la decisione del CASMS

L’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del Viminale dopo aver limitato la capienza del settore ospiti dell'Arechi per i tifosi genoani da 2mila a 450 posti ha cerchiato in rosso anche la gara tra Salernitana-Roma in programma lunedì 29 gennaio alle ore 20.45. La tifoseria giallorossa è stata attenzionata dopo i fatti nel derby e la possibilità di contatti con gli ultras napoletani mette apprensione. La decisione spetta al CASMS: è già sotto valutazione e nelle prossime ore emetterà il verdetto. Per questo la prevendita non è ancora partita. Già a Torino i romanisti residenti nel Lazio non poterono partire per evitare possibili scontri con i napoletani in viaggio verso Bologna. Dopo i fatti in autostrada di gennaio 2023 le due tifoserie sono nell'occhio del ciclone.