Salernitana-Roma, le probabili formazioni di Nicola e Mourinho

La Roma inizia il suo cammino nella Serie A 2022/23 da Salerno. I giallorossi scenderanno in campo all'Arechi domenica alle 20:45 contro la Salernitana di Davide Nicola. Pochi dubbi di formazione per José Mourinho che recupera Nicola Zalewski per la prima di campionato. In porta ci sarà Rui Patricio, davanti al portoghese il terzetto difensivo formato da Mancini, Smalling e Ibanez, mentre in mediana spazio a Matic e Pellegrini. Sulle fasce Karsdorp e probabilmente Zalewski, favorito su Spinazzola. Davanti il tridente che promette spettacolo: Zaniolo e Dybala dietro a Tammy Abraham. L'ultimo acquisto di Tiago Pinto, Georginio Wijnaldum, dovrebbe partire dalla panchina. A Salerno ci saranno circa 2000 romanisti al seguito della squadra e sarà un motivo in più per partire bene.