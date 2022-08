Salernitana-Roma, le formazioni ufficiali di Nicola e Mourinho

L'attesa è finita, tra pochi minuti la Roma scenderà in campo per la prima gara ufficiale dell'anno. Mourinho riparte con la difesa a 3. Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Sulle fasce giocano Karsdorp e Spinazzola mentre in mezzo al campo siede in panchina Wijnaldum e partono dal 1' Cristante e Pellegrini. Davanti il tridente Dybala-Zaniolo-Abraham. Modulo simile anche per Nicola che schiera subito i nuovi acquisti del mercato. Titolari Botheim e Candreva.