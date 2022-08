Salernitana-Roma, Kumbulla e Zaniolo si preparano: “Ci siamo” – FOTO

I giallorossi continuano ad allenarsi in vista della prima giornata di campionato

Manca sempre meno all'inizio della Serie A 2022/23. La Roma scenderà in campo domenica in trasferta contro la Salernitana alle 20:45. Marah Kumbulla si prepara insieme ai suoi compagni all'inizio del campionato. "Ci siamo". Questo il suo messaggio postato in una storia su Instagram.