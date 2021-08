Salernitana-Roma, caos biglietti: “Server rallentato, ma non sono esauriti”

Problemi nell'acquisto dei tagliandi per il match dell'Arechi di domenica 29, ma i campani precisano: "Solo questioni tecniche". Settore ospiti a 30 euro

Non solo i tifosi della Roma hanno incontrato qualche problema nell'acquistare il tagliando per la prima partita casalinga stagionale. Anche quelli della Salernitana sono incappati in alcuni disservizi su VivaTicket, sistema dove sono in vendita dalle ore 16 di oggi i biglietti per il match dell'Arechi contro la Roma di domenica prossima 29 agosto. Come riporta 'salernitananews.it', infatti, in molti hanno provato a comprare online il tagliando ma senza successo, vedendo apparire - dopo una lunga attesa - diciture come “Spiacente, non vi sono eventi in questa categoria” o “Al momento non ci sono biglietti disponibili in vendita su VivaTicket”, o ancora biglietti stampati con dati errati o impossibilità di cliccare sul settore desiderato. Tanto che molti hanno pensato che i tagliandi fossero addirittura già sold out: "Grazie per le segnalazioni dei problemi su VivaTicket. I biglietti non sono esauriti, ci sono dei rallentamenti sui server del circuito di prevendita che stanno impedendo il completamento dell’acquisto. VivaTicket sta lavorando per ottimizzare il sistema", fa sapere la Salernitana.