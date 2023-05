Salernitana, per Paulo Sousa dubbi in attacco nella sfida contro la Roma

Per la sfida contro la Roma, in programma lunedì sera, l'allenatore della Salernitana Paulo Sousa potrebbe cambiare qualcosa nel reparto offensivo, come riporta tuttosalernitana.com. Quasi sicuramente tornerà titolare Antonio Candreva, scalpita anche Kastanos che, dopo alcune gare da esterno destro potrebbe anche essere riproposto come trequartista. Boulaye Dia sembra essere l'unico certo di una maglia. Non è da escludere però anche la riproposizione del tridente visto a partita in corso con Milan e Napoli e dal primo minuto con l'Atalanta (formato da Dia, Piatek e Botheim) con Kastanos e Candreva pronti ad essere di nuovo decisivi nel corso del secondo tempo.