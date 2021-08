Salernitana, Obi: “Ci sacrifichiamo su ogni pallone, altrimenti la Roma ci fa male”

News as roma: tutte le notizie

Le parole del giocatore: "Ora per altri 45 minuti non dobbiamo lasciargli uno straccio di occasione per fare gol"

Redazione

Finisce il primo tempo e la Roma non è ancora riuscita a segnare: contro la Salernitana è 0-0, grazie al lavoro degli uomini di mister Castori. Queste le parole di Joel Obi:

Tanto sacrificio: così si portano a casa i punti? Questa la nostra partita, sacrificarsi su ogni pallone senza mollare niente, perché la Roma ti fa male al primo errore. Ora per altri 45 minuti non dobbiamo lasciargli uno straccio di occasione per fare gol. Stiamo lavorando bene col mister, così correndo tanto e sacrificandosi si portano a casa i punti.