Salernitana, niente proroga: il termine massimo per vendere resta il 31 dicembre

Il Consiglio Federale ribalta la decisione sul caso Salernitana. Nessuna proroga per la vendita del club

La notizia che filtra dal Consiglio Federale odierno è che non ci sarà nessuna proroga per la vendita della Salernitana. Qualche giorno fa praticamente all'unanimità, le squadre di Serie A avevano votato per una proroga valida fino al termine della stagione, per permettere ai campani di portare a termine il campionato. La richiesta è stata però scartata dal Consiglio Federale chiuso poco fa. Restano dunque 10 giorni per la cessione del club, dopo di che nel caso in cui non ci fossero offerte, verranno concessi solo 45 giorni extra rispetto al termine massimo fissato per il 31 dicembre.