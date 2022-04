Salernitana, Nicola: “Dobbiamo avere la fame e la voglia di vincere anche a Roma”

Il tecnico dei campani in conferenza: "La Roma viene da una serie impressionante di risultati, dovremo essere uniti e bravi nella gestione delle fasi di gioco. Possiamo ancora salvarci"

Una sorta di ultima spiaggia, l'ennesima per la Salernitana che continua a trovarsi in una situazione disperata di classifica. Il motto di Nicola e Sabatini è finché c'è vita - in questo caso matematica - c'è speranza. L'allenatore dei campani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma:"Da quando siamo arrivati c’è stato un periodo di semina che ci ha portato a raccogliere meno di quanto meritavamo a livello di punti, ma la squadra ha dimostrato una crescita dal punto di vista del gioco, dell’aggressività e delle idee. Dobbiamo migliorare nella pulizia dei passaggi, nei tempi di gioco e in alcuni dettagli che possono fare la differenza. Spesso abbiamo subito gol per errori nostri, dobbiamo continuare a lavorare con perseveranza in allenamento per correggerli. Adesso è arrivato il momento di alzare l’asticella, dobbiamo avere l’ambizione di voler raggiungere i risultati perché stiamo dimostrando di poter fare prestazioni importanti contro tutti”.