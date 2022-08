Salernitana, Nicola: “Cercheremo le soluzioni migliori in vista della Roma”

"Dobbiamo recuperare i tanti infortunati che abbiamo e in settimana proveremo a trovare le migliori soluzioni in vista di domenica. Da martedì metteremo in campo l'entusiasmo per preparare al meglio la partita di domenica contro la Roma". Queste sono le dichiarazioni di Davide Nicola, rilasciate al canale ufficiale del club campano, dopo l'eliminazione della sua Salernitana dalla Coppa Italia contro il Parma.