Salernitana, lesione al bicipite femorale per Pirola. Sarà out anche con la Roma

La Salernitana perde Lorenzo Pirola. Il difensore granata, infatti, ha riportato una lesione muscolare di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro che lo farà rimanere ai box per almeno un mese. In questo modo, il giocatore salterà la sfida contro la Roma prevista per il prossimo 29 gennaio allo stadio "Arechi". Pirola si era infortunato dopo pochi minuti nel match vittorioso contro l'Hellas Verona e a seguito delle indagini diagnostiche a cui si è sottoposto ha riportato tale infortunio. Per lui è già iniziato il percorso di recupero, ma il suo rientro in campo è previsto nel mese di febbraio.