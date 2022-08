Salernitana, Jaroszynski in dubbio per la Roma

La Salernitana rischia di perdere un giocatore della sua rosa per la sfida contro la Roma. Si tratta del laterale difensivo Pawel Jaroszynski. Come riferisce il club campano con un comunicato: "Il calciatore si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione all’adduttore sinistro. Inizierà un protocollo riabilitativo e si sottoporrà a nuovo controllo radiologico tra una settimana". Il giocatore è in dubbio per la prima giornata di Serie A in programma domenica 14 agosto alle 20:45 contro la squadra di José Mourinho.