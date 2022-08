Salernitana, Gyomber torna in gruppo ed è pronto per giocare contro la Roma

Buone notizie per Davide Nicola. C'è il recupero di Norbert Gyomber , pronto a tornare ad allenarsi in gruppo, come riporta tuttosalernitana.it.

Un vero e proprio "acquisto" in casa, data la difficile situazione della retroguardia granata, orfana dell'infortunato Lovato e dello squalificato Motoc, ma che adesso ritrova il suo leader. Difficile vederlo in campo dall'inizio già con il Parma, ma quasi certamente l'ex Roma sarà titolare contro la Roma per il debutto in campionato, verosimilmente accanto a Fazio e Pirola.