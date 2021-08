Salernitana, fisioterapia per Djuric e Veseli

Il club campano tornerà ad allenarsi domani mattina

Allenamento pomeridiano per la Salernitana in vista della sfida di Serie A contro la Roma. Gli uomini di Fabrizio Castori hanno aperto la seduta con una fase di attivazione a secco e con la palla seguita da esercitazioni tecnico-tattiche. Djuric e Veseli si sono sottoposti a seduta fisioterapica. La seduta di rifinitura - si legge sul sito ufficiale del club - in vista della gara di domenica 29 agosto contro la Roma è fissata per domani alle ore 9:30 presso il C.S. “Mary Rosy”.