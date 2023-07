Salernitana, Fazio: “Voglio essere da subito a disposizione di Sousa”

La squadra campana sarà la prima avversaria della Roma in campionato ed il difensore è un ex: "Vogliamo crescere, restare con forza in serie A, aiutati dai nostri tifosi"

"L’anno scorso ho visto poco il campo, il mio pensiero è quello di essere da subito a disposizione dell'allenatore. - ha detto Federico Fazio , difensore della Salernitana oggi in conferenza stampa - Io sto bene, appena è finito il campionato ho iniziato una preparazione personalizzata e ho lavorato di continuo senza fermarmi nemmeno durante l'estate. Se sto al top so di poter dare un contributo, a prescindere dalla scelta del mister sul modulo. Che sia difesa a tre o a quattro cambia poco, ho esperienza per agire in tutte le posizioni qualora venissi chiamato in causa".

Sulle prospettive della squadra e sul reparto difensivo:"Di fatto siamo gli stessi interpreti dell’anno scorso, ci conosciamo bene e ora sappiamo cosa chiede il mister e cosa si aspetta da noi difensori in entrambe le fasi di gioco. La continuità è importante, per età e caratteristiche direi che il reparto arretrato è ben assortito. Abbiamo la possibilità di essere guidati da un allenatore che ha portato mentalità vincente, sono sempre stato convinto che girare il mondo e lavorare, come calciatore o come allenatore, in campionati molto differenti tra di loro possa essere un valore aggiunto. Noi lo seguiamo con fiducia. Obiettivo di squadra? Vogliamo crescere, restare con forza in serie A, aiutati dai nostri tifosi. E anche per questo il mister non sta trascurando alcun dettaglio durante questa preparazione. La stagione è lunga e dobbiamo trovare tante soluzioni per essere pronti e affrontare al meglio gli avversari".