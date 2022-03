Fazio: “Era la Roma ad avere problemi con me, non il contrario”

Il difensore argentino su Sabatini: "Walter ha fatto tanto per me, mi ha convinto subito con una telefonata"

Nel corso di un evento benefico, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, Federico Fazio ha risposto alle domande dei cronisti presenti tornando a parlare della Roma: "Ho superato i problemi con la Roma, problemi più per loro con me che non al contrario". Poi aggiunge sulla sua nuova esperienza alla Salernitana: "A Salerno per soldi? No no, io la mia carriera l'ho fatta, Sabatini ha fatto tanto per me e mi ha convinto subito con una telefonata" . Il difensore argentino aveva anche intentato una causa con la Roma dopo essere stato messo ai margini a inizio stagione. Poi a gennaio ha accettato l'offerta di Sabatini.