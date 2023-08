Salernitana, contro la Roma Sousa pensa a una staffetta Dia-Botheim

Il tecnico Paulo Sousa, in conferenza stampa, si è soffermato anche sulla questione infortuni proiettandosi anche alla partita contro la Roma, come riporta Tuttosalernitana.com. Anzitutto Dia . L'attaccante, che a questo punto ha ottime chance di restare a Salerno, si è allenato per tutta la settimana , domani sarà convocato ma potrebbe essere preso in considerazione soltanto in caso di necessità per non correre rischi inutili . A Roma ci sarà ma con minutaggio ancora ridotto . Facile immaginare una staffetta con Botheim.

Mazzocchi, invece, guarderà la partita dalla tribuna perchè "ha svolto un solo allenamento, oltre a quello di oggi a ritmi ridotti". Anche in questo caso, però, è una gestione pragmatica atta a preservarlo in vista della trasferta dell'Olimpico, per la quale sarà comunque a disposizione e si giocherà il posto con Sambia. Problemi, invece, per Bohinen, sul quale Sousa si è espresso così: "Emil morfologicamente sta facendo molta fatica e non riesce a mantenere ritmi alti. Va aiutato a trovare continuità". Out a Roma? Possibile, ad ogni modo la sua condizione non è affatto delle migliori. Daniliuc, invece, salterà almeno 5-6 partite. E il sostituto non è ancora arrivato.