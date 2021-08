Salernitana, contro la Roma debutto da titolare per Simy

Il nigeriano, acquistato per 6 milioni, vuole stregare la Sud

Nkwankwo Simy rappresenta sicuramente il fiore all'occhiello della campagna acquisti della Salernitana, che ha investito con decisione sul gigante nigeriano, costato ben 6 milioni di euro. Un esborso non indifferente ma pienamente motivato dai 20 gol in Serie A realizzati dall'ex Crotone, autore di 30 centri in carriera in massima serie. La prima di campionato Simy ha solo assaggiato la maglia granata, subentrando nella ripresa ma servendo comunque l'assist del raddoppio di Coulibaly, ora, complice l'infortunio di Djuric, il centravanti di Castori è pronto al grande debutto da titolare contro la Roma, proprio davanti ai suoi tifosi.