Salernitana, Castori prepara la formazione in vista della Roma

Scelte obbligate in casa Salernitana in vista della Roma. Una sola punta e Obi nella posizione di incursore e assaltatore, alle spalle del centravanti, come riporta tuttasalernitana.com. Bonazzoli è in uno stato di grazia: va sfruttata l'onda lunga, occorre però anche non lasciarlo isolato. I rifornimenti dovranno arrivare dai centrocampisti e Castori potrà schierarne uno in più: ha recuperato, infatti, il capitano Francesco Di Tacchio, che era assente a Bologna (in campo, ma non sugli spalti) per squalifica. Il mediano sarà posizionato a protezione della difesa e gli farà spazio con tutta probabilità Lassana Coulibaly. Chi sta bene è Capezzi, poi Obi, un po' meno Simy, che deve carburare giocando, ma ha la possibilità di incidere solo per uno spezzone di gara. Perciò il jolly di centrocampo e l'ex Chievo dovrebbero far entrambi parte della contesa, dal 1'. Resta un filo di dubbio circa la presenza in campo di Simy dall'inizio ma è un rischio, sia in funzione delle scelte nel secondo tempo sia come tenuta fisica.