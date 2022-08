Salernitana, Botheim: “La notte di Bodo-Roma 6-1 non sono riuscito a dormire”

Il neo attaccante granata: "Mi piace descrivermi come un attaccante forte in area di rigore e la partita contro i giallorossi è stata incredibile"

Erik Botheim, nuovo attaccante della Salernitana ed ex Bodo/Glimt, ha parlato ai microfoni di DAZN della notte norvegese del 6-1 rifilato alla Roma. Queste le sue parole: "Mi piace descrivermi come un attaccante forte in area di rigore. Mi hanno detto che fa molto caldo a Salerno ma che è molto bella come città. Come giocatore mi piaceva molto Ibrahimovic quand'ero piccolo, ho letto il suo libro. La notte dopo il 6-1 alla Roma è stata incredibile, non sono riuscito a dormire fino alle 7:00 del mattino".