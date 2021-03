Salah: “Alla Roma ho lavorato tanto con Spalletti: ci allenavamo da soli sui tiri”

In vista del quarto di finale tra Real Madrid e Liverpool, per i Reds una possibile rivincita della finale del 2019, Mohamed Salah ha rilasciato un’intervista a “Marca”. Tra le sue dichiarazioni anche un interessante aneddoto risalente ai tempi della Roma: “Non avevo il gol nel sangue, ho dovuto lavorare duramente. Ricordo al Basilea, non riuscivo a segnare molti gol. Poi sono andato al Chelsea, alla Fiorentina, alla Roma. Lì ho lavorato molto con Spalletti: quasi tutti i giorni dopo l’allenamento mi chiamava e andavamo in campo da soli a esercitarci sui tiri. Ho anche costruito un campetto nel giardino di casa per esercitarmi“.