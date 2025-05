Saelemaekers, un altro monumento fuori dai radar: il futuro è ancora da scrivere

Alexis Saelemaekers è tra i 'monumenti' di Ranieri che è finito in panchina nelle gare decisive della stagione. Doppia esclusione contro l'Athletic e poi le due panchine contro Inter e Fiorentina con zero minuti giocati in entrambe le gare. A settembre era stato frenato dall'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto ai box per tre mesi. Poi è stato l'uomo della svolta per Sir Claudio: sei i gol in campionato (record in carriera). Lunedì contro l'Atalanta può finire di nuovo fuori e in Serie A non è mai rimasto fuori per tre partite di fila (togliendo le gare saltate per l'infortunio). Ranieri è orientato a giocare di nuovo con le due punte e con Soulé a tutta fascia. Il rendimento del belga è diminuito negli ultimi mesi e a Trigoria ci si interroga sul suo futuro. Il Milan non ha intenzione di abbassare la richiesta da 20/25 milioni di euro e prima di intavolare una nuova trattativa vuole trovare il nuovo direttore sportivo. Resta un rebus il futuro di Tammy Abraham. Su Saelemaekers ci sono anche dei club di Premier League: piace a Nottingham Forest e Newcastle. In queste ultime tre gare va a caccia del riscatto dopo l'ultimo mese complicato, ma lo spazio negli 11 titolari si è ristretto.