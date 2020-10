L’obbiettivo per il Milan di Pioli è continuare la striscia di risultati utili consecutivi e consolidare la vetta della classifica. A pochi minuti dalla sfida con la Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’esterno Alexis Saelemaekers. Queste le sue dichiarazioni:

Siete in pensiero per Donnarumma e Hauge che non ci saranno?

È una cosa negativa per noi, sono due giocatori molto importanti per la squadra ma dobbiamo provare a vincere anche senza di loro.