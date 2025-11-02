Saelemaekers: “Mi sento ancora con Dybala. La Roma è sempre stata forte”

Le sue parole: "Oggi per me è più importante il Milan e speriamo di prendere i tre punti"

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Hai parlato in questi giorni con i tuoi ex compagni? "Ogni tanto con Dybala dato che abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Ogni giocatore è concentrato sulla partita e per noi sono importanti i tre punti".

Quanto sei cresciuto con Allegri? "Mi ha dato fiducia da subito e provo a dare il massimo sul campo. Mi fa crescere dandomi consigli e libertà sul campo. Speriamo di ottenere risultati anche sul campo".

È una Roma più forte della scorsa stagione? "La Roma è sempre stata forte anche nella storia del calcio italiano ma oggi per me è più importante il Milan e speriamo di prendere i tre punti".